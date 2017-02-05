耕作遭鐵釘刺傷 7旬婦爬行求援跌落水溝亡

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林姓婦人遭鐵釘刺傷左腿後爬行求援，過程中卻不慎跌入水溝釀憾事。（陳心瑜翻攝）

新北市73歲林姓老婦人，5日上午於新莊區新泰路、幸福路口農田耕作時，疑因遭鐵釘刺傷而爬出求援，過程中卻不慎跌落水溝，目擊者發現後趕緊報案。警消到場後，趕緊為失去呼吸心跳的林婦急救，但林婦送醫後仍回天乏術。而林婦死因仍待警方進一步釐清。

警消表示林婦左腿遭鐵釘穿刺傷，疑為爬行求援過程中跌入水溝釀憾事，田埂間也發現林婦爬行過程中留下的大灘血跡，而林婦死因仍待進一步釐清。

(中時)