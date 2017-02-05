苗栗火旁龍點睛揭幕 舞龍競技韜略與福苗龍藝並列冠軍

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苗栗火旁龍活動遵循古禮舉行祥龍點睛，民俗師父以白公雞血取紅。（陳慶居攝）

客委會副主委楊長鎮（右）擔任點睛官，為祥龍點睛。（陳慶居攝）

舞龍競技結果，韜略與福苗龍藝2支隊伍，並列冠軍。（陳慶居攝）

舞龍競技結果，韜略與福苗龍藝（如圖）2支隊伍，並列冠軍，龍隊接受炮火洗禮。（陳慶居攝）

客家12大節慶的苗栗火旁龍系列活動，5日遵循古禮舉行祥龍點睛儀式，11尾各具特色的神龍擺出2道龍門讓民眾祈福，為活動揭開序幕，接著登場的貓裏客家龍競技，各龍隊使出渾身解數展現絕活，掀起第一波高潮。

經過約2小時激烈競賽結果揭曉，韜略與福苗龍藝2支龍隊技高一籌並列冠軍，苗邑永聯社獲第三名，3支龍隊隨後現場接受鞭炮洗禮，為火旁龍之夜暖身。

11尾神龍上午9時集結苗栗玉清宮廣場參與點睛儀式，苗栗市長邱炳坤邀請客委會副主委楊長鎮、民進黨立院總召柯建銘、縣長徐耀昌及中油副總經理方振仁等來賓，循古禮上奏表章後，由民俗師父以白公雞冠取紅調製硃砂，點睛官再兩兩為11尾神龍點睛。

注入祥瑞之氣的神龍隨後在煙霧中翻騰如騰雲駕霧，接著擺出2個龍門陣，上千民眾排隊依序穿越，通過後可獲五行龍符，象徵祈福、保佑平安。

(中時)

龍隊擺出2座龍門，讓民眾穿越祈福。（陳慶居攝）