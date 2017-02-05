中捷綠線首列電聯車 運抵台中港

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中捷綠線首列電聯車今天自日本船運抵台中港。北市捷運局副局長余念梓1月初曾率隊前往川崎重工(KHI)進行原型車組裝完成後檢驗及測試，列車2月1日由日本經海上啟航抵台。

負責代為工程施作的北市捷運局表示，台中捷運綠線目前工程進度近7成。電聯車將如期如質地奔馳在軌道上，讓臺中第一條捷運系統為都會區民眾提供便捷的乘車服務。

北市捷運局說明，KHI是一具有高度專業的電聯車製造公司，先後參與台北捷運淡水、新莊、蘆洲、信義及松山等路線電聯車製造。中捷綠線共採購18列電聯車，每列車由2節車廂組成，車廂間設有車間走道連通可供旅客通行，每節車廂長度約22.17公尺、寬度約2.98公尺、高度約3.78公尺，列車總長度約44公尺，載客量約為536人(每節車廂約268人)。

車輛型式採鋼軌鋼輪，車體材質為不銹鋼，營運速度平均35公里/小時，最高營運速度約每小時70公里，採全自動無人駕駛。

車廂外觀以「新芽綻放」，內裝以「清亮、簡輕」為設計概念，車頭呈流線型，優美流暢的線條刻劃出輕快的印象，搭配車窗及綠色飾條，使電聯車更具現代感，充份表現出日本細緻的工業設計；後續運抵臺中捷運綠線北屯機廠，經整備後，將開始進行一系列電聯車功能測試與驗證。

中捷綠線全線長16.7公里，共設置1座地面機廠、16座高架車站、2座地面車站，共計18座車站，沿線經松竹路、北屯路、文心路及建國路，到達高鐵烏日站，穿越大台中6大行政區(烏日區、南區、南屯區、西屯區、北區、北屯區)，並與台鐵松竹站、大慶站及烏日站連通轉乘，烏日站區更與台鐵、高鐵形成三鐵轉乘。1060205

(中央社)