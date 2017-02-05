抗議川普旅行禁令狂潮 2000人群聚佛州
至少2000人今天聚集在美國總統川普（Donald Trump）位於佛州的高爾夫俱樂部附近，抗議他簽署禁止難民及7個穆斯林國家旅客入境的行政命令。
川普與第1夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）今天出席在佛羅里達州馬阿拉歌（Mar-a-Lago）舉行的紅十字會年度晚宴，馬阿拉歌是川普的「冬季白宮」，位於佛州東岸的高檔地段。
「今日美國報」（USA Today）與法新社報導，示威人士瑞賽德（Rob Resaid）說：「我打過第二次世界大戰，多年以來，人們為了這個國家的自由奮鬥。」
「而現在這將被奪走。在我們的所有權利都被奪走之前，我們現在必須挺身而出。」
川普27日簽署1項行政命令，禁止伊朗、伊拉克、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門這7個穆斯林國家公民在90天內入境美國，難民則被禁止入境達120天，來自敘利亞的難民則是無限期禁止入境。
美國聯邦法院3日裁決暫緩這項禁令，引發1月20日剛上任的共和黨總統川普譴責，誓言抗爭到底。
除西棕櫚灘的抗議行動外，全球各地多個城市今天也對川普這道旅行禁令大表不滿。（譯者：中央社廖禹揚）1060205
(中央社)
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