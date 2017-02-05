禁令實施空窗期 穆斯林搶搭機赴美
美國總統川普禁止7個穆斯林國家公民入境，這7國持有美簽的公民今天急忙搭機來美，因為美國聯邦法官雖宣布暫緩實施禁令，他們仍擔心情況有變，趕忙趁著空窗期入境美國。
法新社與美聯社報導，設立在美國紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）1間餐廳後方的危機管理總部內，志工都很開心1週前生效的爆炸性禁令昨天遭西雅圖聯邦法官宣布暫緩實施，大家都鬆了一口氣。
在紐約獨立開業、去年曾幫忙聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選總統的39歲律師帕拉迪（Renee Paradis）表示，今天總部裡一片喜氣洋洋，和1週前擔心遭到遣返悶悶不樂的氣氛有天壤之別。
她說：「先前真是亂到不行，壓力好大，好讓人擔心和心碎。」
「今天這個週六絕對好過多了，大家都興奮很多，很開心，我們真的希望能看到先前無法入境的人入境。」
他們催促現在就能搭機的人立刻搭上飛機，因為司法部會不會放行美國聯邦法官昨天發布的暫緩實施令，還充滿著變數。
密西根州阿拉伯人權協會（Arab Association forHuman Rights）會長奧恩（Rula Aoun）今天表示，該組織建議大家要盡快。
「我們跟他們說，盡快搭上最近的航班。」1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。