禁令實施空窗期 穆斯林搶搭機赴美

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美國總統川普禁止7個穆斯林國家公民入境，這7國持有美簽的公民今天急忙搭機來美，因為美國聯邦法官雖宣布暫緩實施禁令，他們仍擔心情況有變，趕忙趁著空窗期入境美國。

法新社與美聯社報導，設立在美國紐約甘迺迪國際機場（John F. Kennedy International Airport）1間餐廳後方的危機管理總部內，志工都很開心1週前生效的爆炸性禁令昨天遭西雅圖聯邦法官宣布暫緩實施，大家都鬆了一口氣。

在紐約獨立開業、去年曾幫忙聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders）競選總統的39歲律師帕拉迪（Renee Paradis）表示，今天總部裡一片喜氣洋洋，和1週前擔心遭到遣返悶悶不樂的氣氛有天壤之別。

她說：「先前真是亂到不行，壓力好大，好讓人擔心和心碎。」

「今天這個週六絕對好過多了，大家都興奮很多，很開心，我們真的希望能看到先前無法入境的人入境。」

他們催促現在就能搭機的人立刻搭上飛機，因為司法部會不會放行美國聯邦法官昨天發布的暫緩實施令，還充滿著變數。

密西根州阿拉伯人權協會（Arab Association forHuman Rights）會長奧恩（Rula Aoun）今天表示，該組織建議大家要盡快。

「我們跟他們說，盡快搭上最近的航班。」1060205

(中央社)