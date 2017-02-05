美日安保適用釣島 外交部：主權屬中華民國
針對美國國防部長馬蒂斯重申釣魚台列嶼適用美日安保條約，外交部表示，釣魚台是台灣的附屬島嶼，我方主張應「擱置爭議，共同開發」，將向美方持續溝通說明我對釣魚台列嶼主權之立場，並重申我願與各方持續對話、維護區域和平穩定的承諾。
外交部指出，釣魚台列嶼是台灣的附屬島嶼，行政管轄隸屬台灣省宜蘭縣頭城鎮大溪里。不論從歷史、地理、地質、使用與國際法而言，釣魚台列嶼都是中華民國的固有領土，無可置疑。
外交部說，美國於1972年5月15日結束對琉球的託管治理，然並未將釣魚台列嶼主權轉移予日本；自1971年以來，美國多次重申，將釣魚台列嶼的行政權交予日本並不構成釣魚台主權之移轉。美方於1971年5月26日曾就此正式照會我方表示，此事並未損害中華民國有關主權之主張；美國國會參議院後來附加說明表示，美方對主權問題持中立立場，移交並不影響任何一方的主權主張。美方至今維持中立政策，持續重申對釣魚台列嶼的最終主權歸屬不採取立場。
外交部強調，對於釣魚台列嶼引發的國際爭端，中華民國政府一向主張並呼籲相關各方依聯合國憲章與國際法，以和平方式解決；對於東海及南海問題，我們主張應「擱置爭議，共同開發」。
外交部說，我方將向美方持續溝通說明我對釣魚台列嶼主權之立場，並重申我願與各方持續對話、維護區域和平穩定的承諾。
(旺報)
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