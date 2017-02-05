恩愛無極限！老公調情讚Ella秀色可餐

陳嘉樺與丈夫賴斯翔即將在4月迎接兩人愛的結晶，升格一家三口。（圖／取材自陳嘉樺 Ella、賴解孵臉書）

準媽媽Ella預計在4月升格當媽。（圖／本報系資料照片）

女子天團S.H.E.的成員「Ella」陳嘉樺與丈夫賴斯翔結婚4年多，終於在今年即接迎接兩人愛的結晶，準媽媽Ella目前已停工待產，而平時與賴斯翔感情甜蜜的Ella，今（5日）則下廚老公為老公做新菜色的早午餐，讓賴斯翔大讚：「跟她一樣秀色可餐，色，香，味齊全」。

Ella懷孕以來沒有出現孕吐等不適狀況，目前Ella懷孕約6個多月，並預計在4月將產「雞寶寶」，身懷六甲的Ella不忘下廚，今則是大秀廚藝為老公準備早午餐，並推出新菜色，讓平時就常大方放閃的賴斯翔直呼：「跟她一樣秀色可餐，色，香，味齊全，爆炸好吃！」

賴斯翔也秀出Ella準備菜色：「瘋狂烤起司蛋土司爆醬款，還是要健康五谷雜糧饅頭，噴香卡布奇諾咖啡」，不過賴斯翔這回嘴甜在曬恩愛，也讓他忍不住自虧：「怎麼那麼多招數」。而準媽媽Ella俏皮拿著饅頭遮眼，儘管只露出半張臉，仍看得出她的好氣色，也讓外界期待Ella分享她的養胎生活點滴。

(中時電子報)