桃捷：歡迎民團、沿線里民組團報名試乘

機捷從2月2日展開試營運，到15日以前為團體試乘，桃園捷運公司今接待白化症者關懷協會一行數十人，有大朋友也有小朋友試乘機捷，桃捷也特別安排協會成為首批刷悠遊卡試乘的民眾，不會扣錢。

桃捷董事長劉坤億也到場陪同協會試乘，劉指出，桃捷除了寄發邀請函給各政府、民意機關、交通同業團體試乘，也開放相關專業團體、教會、各協會等民間團體，還有捷運沿線行政區各里也可組團試乘，希望每團至少40人以上。他強調，外界認為桃捷只發邀請函、「欽點」團體試乘太沉重，目前已有教會、里民組團報名試乘，以及白化症者關懷協會就是向桃捷報名，桃捷也樂意安排試乘。

劉坤億說明，昨日機捷單日試乘人次正式破萬，今日也安排破百團，符合預期循序漸進增加試營運人次。

團體試乘預估每日接待112團為上限，每日試乘1萬到2萬人次；機捷自由試乘在2月16日到3月1日展開，屆時與北捷連通道才會開放，民眾可分別於7:40、9:40、11:40、13:40，到全線21車站領取試乘號碼牌，每日限2萬份，可自由進出各站，要刷電子票證，但不扣錢。

(中時)