知名韓式餐廳不符衛生 中市稽查限期改善
有媒體報導台中某間知名韓式料理店餐廳有蒼蠅一事，市府衛生局指出，昨日即前往稽查，已當場開立限期改善通知書，要求業者務必改正，屆期未改善處6萬元以上、2億元以下罰鍰。
衛生局食藥科指出，有民眾投訴媒體報導，台中一間主打九層清蒸海鮮知名韓式料理店餐廳有蒼蠅，連海鮮也不新鮮。對此，昨日一早立即派員前往稽查，發現現場確實有蒼蠅；但目視海鮮肌肉彈性尚屬新鮮且無異味，皆儲存於適當溫度。
衛生局也主動稽查餐飲作業環境區，發現廚房天花板部分破洞、垃圾桶未加蓋、工作人員未穿著工作衣帽，且從膳人員健康檢查未完成等，不符合「食品良好衛生規範準則」規定，已當場開立限期改善通知書，要求業者改正。
衛生局指出，食品安全衛生管理法第8條規範，食品業者從業人員、作業場所、設施設備衛生及品質管制，必須符合食品良好衛生規範準則；違反者將要求限期改善，屆期未改善處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。
衛生局也轉述餐廳的王姓店長說法指出，在民眾反映後，已請環保公司消毒，並加購空氣門、捕蠅燈等防媒措施，但暫時無法聯絡上消費者，日後將加強衛生管理與食材驗收，以維消費者權益。1060205
(中央社)
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