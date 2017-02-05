擊敗泡菜啦！韓超商零食暢銷榜 台灣這味風光摘冠
台灣被譽為美食天堂，除了夜市誘人的各式小吃外，零食也備受推崇，去年網友在《爆廢公社》討論「心中第一零食」，老牌零食蚵仔煎口味洋芋片最得人心，不過，在外國人眼中，台灣零食哪款最美味？韓國本土最大連鎖超商GS25近日發布1月零食暢銷榜，其中台灣品牌就風光佔2名，其中一款還摘下暢銷榜首！
以下為GS25發布暢銷名單↓
1.手信坊牛軋餅
來自台灣的手信坊牛軋餅征服韓國消費者的味蕾，風光奪下韓國超商排行榜第一名。鹹香脆的蘇打餅夾著甜香濃郁的牛軋糖夾心，不只日韓客超愛，連台灣手信坊官網目前都顯示缺貨中呢！
2.鮮奶油草莓三明治
GS25推出的鮮奶油草莓三明治是季節限定的產品，是一上架就被搶購一空的超夯零食！鮮奶油草莓三明治不僅有夢幻賣相，滋味也非常迷人，酸甜的新鮮草莓配上濃郁鮮奶油，成功擄獲消費者的心！
3.泡菜鍋泡麵
韓國泡菜鍋泡麵是GS25的熱賣款，不同於一般泡麵僅有粉末湯包，這款多了泡菜的新鮮食感，且價位十分親民，是不可錯過的人氣商品。
4.綠茶餅乾條
外觀粗胖的綠茶餅乾條也是GS25的人氣商品，喜歡綠茶清爽風味的人絕對值得一試！
5.義美Gummy QQ巧克力球
台灣人絕對認得的義美Gummy QQ巧克力球，摘下本次排行榜的第五名，濃郁巧克力外層融化後，接著是香甜嚼勁的QQ球，讓人愛不釋「口」！
(中時電子報)
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