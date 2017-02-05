WTA台灣賽》史維托琳娜直落二退彭帥 捧生涯第5冠
身為大會頭號種子、世界排名13的烏克蘭史維托琳娜（Elina Svitolina），5日WTA台灣賽單打冠軍戰面對中國大陸名將彭帥並未遭遇太多抵抗，首盤第7局起至次盤更一度連破彭帥4個發球局，花1小時9分鐘6比3、6比2，捧起生涯第5座WTA單打后冠。
史維托琳娜過去與彭帥僅一次交手，2014年美國紐哈芬(New Haven)網賽由彭帥拿下勝利，不過此役史維托琳娜甜蜜復仇，全場強勢發出6記Ace，雖然首盤一度陷入0比2落後，不過第3局回破彭帥，2比3後連下4局。
次盤同樣開賽落後，史維托琳娜隨即穩住陣腳，第2局回破連拿4局取得4比1領先，第8局史維托琳娜錯過頭兩個賽末點，先是網前大好機會「放槍」，接著又底線回擊掛網，但第3個賽末點精彩穿越球穩穩把握，直落二奪勝，笑納冠軍獎金4萬3000元美金(約新台幣134萬元)，進帳280分積分。
無緣生涯第2座WTA冠軍，彭帥賽後坦言自己決賽表現並不理想，不過仍感謝地主球迷熱情，自己在台灣度過美好一周，「吃了很多美食，昨晚還跟謝淑薇吃了火鍋，這也是我術後單打最多場的比賽。希望明年還有機會，維持健康的身體回到台灣來比賽。」
(中時電子報)
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