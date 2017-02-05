正月初九天公生 民眾湧竹市天公壇祈福
今天是農曆正月初九天公生、玉皇大帝的生日，新竹市天公壇湧入大批民眾參拜，新竹市長林智堅也前往向玉皇大帝祝壽、上香祈福祝禱。
林智堅今天在天公壇主委陳顯榮等人陪同下，與多位議員以及里長至天公壇，向玉皇大帝祝壽，祈求國泰民安，獻上鮮花素果，感念玉皇大帝對新竹市的庇祐，並祈求玉皇大帝保佑新的一年萬事如意。
林智堅表示，天公壇管理委員會每年辦理許多公益活動，透過實際行動幫助民眾，包括發放白米、協助清寒個案、給予急難救助金、喪葬補助費和清寒學雜費等，肯定天公壇積極辦理公益活動，給予新竹市民溫暖力量。
林智堅指出，天公壇於民國88年捐贈水庫消防車一輛、民國90年捐贈加護型救護車一輛、民國93年捐贈水箱消防車一輛、民國96年捐贈雲梯消防車一輛、103年捐贈救助器材車，去年10月也與新竹地區廟宇及企業共同捐贈警察局5輛巡邏車及3輛偵防車，提升竹市貢獻良多。
竹市府民政處表示，天公壇建於清乾隆年間、擁有200多年歷史，是台灣少數主祀玉皇大帝的道教廟宇，一旁還有天公壇公園，公園裡的吊橋是新竹市美麗的夜八景之一，前年於公園內新增了一座高25.16公尺的九龍柱，更成為竹市新地標。1060205
(中央社)
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