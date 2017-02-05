台灣女網賽單打 絲薇托莉娜稱后

世界女子職業網球協會（WTA）台灣公開賽今天進行決賽，單打部分，烏克蘭的絲薇托莉娜以6比3、6比2擊敗中國大陸的彭帥，獲得冠軍。

烏克蘭的絲薇托莉娜（Elina Svitolina）身為頭號種子，第1盤前6局，絲薇托莉娜和彭帥的底線對抽都相當具有威力、互別苗頭，雙方形成3比3平手。

第7局彭帥的發球局面臨被破發危機，她此時換支新球拍調整步伐，雖然要回「丟士」，但接下來回球掛網，再被逼出破發點；絲薇托莉娜隨後打出直線穿越球，破了彭帥發球局，取得4比3優勢，接下來順利保發、再度破發，以6比3強勢拿下第1盤。

第2盤彭帥雖然率先突破對方發球局，不過絲薇托莉娜也隨即回破，接下來壓著對手一口氣取得4比1領先，最終以6比2贏球，榮獲單打冠軍。

雙打決賽稍晚登場，由地主選手詹詠然和詹皓晴，對上捷克組合哈爾德卡（Lucie Hradecka）和斯尼科娃（Katerina Siniakova）。1060205

(中央社)