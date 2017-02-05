限韓令發威 裴勇俊財富大縮水
捧紅了金秀賢的南韓演員、也是經紀公司KEYEAST大股東的裴勇俊，持股價值從1年前的600多億韓元大減至441.4億韓元，其餘演藝圈富豪財富也縮水，可能與大陸限韓令有關。
南韓「財閥網」指出，以3日收盤價為準，南韓演藝圈內股市富豪榜前12名的持股價值，比去年同期銳減40.7%，為3485億韓元（約合新台幣94.19億元）。
旗下擁有高人氣韓星金秀賢的經紀公司KEYEAST，大股東、演員裴勇俊的持股價值也從1年前的600多億韓元大減至441.4億韓元（約合新台幣11.93億元），財富嚴重縮水。
幾家大規模上市經紀公司也無法幸免於難，南韓「亞洲經濟」指出，SM娛樂會長李秀滿的持股價值比去年同期大減44.3%，為1862億韓元（約合新台幣50.32億元）。
而YG娛樂公司代表梁鉉錫的持股價值則比去年同期下滑44.6%，為958.1億元（約合新台幣25.9億元）。這是2011年11月YG娛樂上市後，梁鉉錫的持股價值首次下降至千億韓元以下。
分析認為，南韓演藝圈內人士的持股價值大減可能與韓美決定在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德）問題發酵後，韓流在中國大陸受阻有關。由於今年「薩德」入韓、匯率波動等國內外不確定因素仍不少，圈內股市富豪的身價可能會繼續縮水。1060205
(中央社)
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