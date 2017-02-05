貓裏客家龍競技 舞出雙冠軍
苗栗客家庄的年度盛事（火旁）龍活動，今天經過祥龍點睛儀式後立即舉辦「貓裏客家龍競技」，參賽的11支龍隊無不卯足全力，最後由「韜略龍隊」和「福苗龍藝隊」並列冠軍。
一年一度的舞龍競技今天在苗栗市玉清宮前廣場登場，今年除有來自苗栗市各社團、公司行號外，首次出現國立聯合大學的學生，自組「聯合大學土木系龍隊」參加，共有11支龍隊參與競賽。
為了呈現純熟的舞龍套路，有龍隊早在4個月前就展開練習，更有龍隊研發創新步伐，包括2016年冠軍「韜略龍隊」，以及2014年冠軍龍「TMD」今年更名為「福苗龍藝隊」捲土重來，更是來勢洶洶。
舞龍競技除了比套路的純熟度和創新性外，龍隊造型也評比的主要項目之一，來自嘉盛社區的舞龍隊，採用傳統客家大頭龍和花燈籠的做法，最具元宵特色；福星社區發展協會則是由婆婆媽媽組成，號稱千歲龍隊，展現女性撐起半邊天的堅毅韌性。
看完各組龍隊精湛的舞龍競技，現場觀眾大聲叫好、直呼「太精采」了，評審則傷透腦筋，經過評分加總，確定由「韜略龍隊」和「福苗龍藝隊」並列冠軍，第3名為「苗邑永聯社」，前3名馬上接受炮陣洗禮，象徵「越炸越旺」為來年祈福。1060205
(中央社)
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