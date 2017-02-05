張花冠：林美珠既懂理論 又能貫徹實踐
嘉義縣長張花冠今天下午在臉書Po文指出，即將接掌勞動部長的林美珠，是她所知道少數既懂理論、同時又能貫徹實踐的人之一。
內閣改組，勞動部長將由政務委員林美珠接任，由於林美珠曾任嘉義縣副縣長，因此張花冠今天在臉書Po文表示，以林美珠卓越的行政與協調能力，必能勝任勞動部長重擔。
張花冠在臉書寫出與林美珠相識的經過，源自2002至2008年擔任立委期間，發現當時擔任內政部次長的林美珠是一位勇於負責行事、且熟稔行政事物的事務官。
她認為，林美珠身為中央部會高級文官，擁有的不只是勤勞負責的工作態度，更擁有跨單位協調時所需具備的智慧與柔軟身段，因此2009年她當選嘉義縣長後，就拜託林美珠擔任副縣長，希望借重她的專才，協助嘉義縣走出困境、拚出成績。
張花冠指出，林美珠上任後，隨即重新規劃縣府內的「分層負責明細表」，調整各單位與層級間的權責，使得縣府行政效率因此大幅提升，中階主管因獲得授權，更勇於行事。
她強調，相關的企管理論並不難懂，「分層管理」大家也都能朗朗上口，但能實際進行改革、並讓其順暢的人，卻少之又少。林美珠是她知道，少數既懂理論、同時又能貫徹實踐的人之一。
張花冠細數林美珠到嘉義縣後，除了開創新局外，更解決許多老問題，例如奮起湖老街大火重建，以及1982年嘉義縣、市分家後的諸多問題，都由林美珠一一解決歷史共業與多年困擾。
張花冠表示，早在國民黨主政時期，林美珠就靠著個人的努力和專業，一路爬到升到內政部法規會執行祕書，以她個人對林美珠的認識，相信必能勝任勞動部長職務。1060205
(中央社)
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