法極右派總統選將 造勢仿傚川普
法國極右派領袖瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）將於5日舉辦一場大型造勢活動，展開她的總統選舉期程，她的許多主題都看得出是在學美國總統川普打贏選戰的旋律。
法新社報導，48歲、一頭金髮的瑪琳．雷朋今天公布一份144項承諾的清單，主題圍繞在法國優先、要求從歐洲聯盟手中收回主權，並要打壓移民。
在承諾清單中的關鍵政見，她誓言若當選執政後，會很快舉行公投，以決定法國是否應繼續留在歐盟。
她深信川普的當選與英國脫歐，顯示民族主義已捲土重來，而近期法國國內一些事件，也可能在法國這場空前選戰中助她一把。
首先是長期領先的右翼參選人費雍（Francois Fillon）深陷醜聞。費雍被人揭露妻子過去擔任他的國會助理時，疑從未實際工作卻支領薪水；另一則是3日羅浮宮博物館（Louvre museum）發生1名男子持兩把大刀攻擊一組士兵後被開槍制伏，此事讓焦點移轉到瑪琳．雷朋對安全、伊斯蘭及移民等議題的主張。
儘管瑪琳．雷朋信心滿滿，國際風向也看似對她有利，但根據多項民調，瑪琳．雷朋似乎仍難在4月及5月的兩輪大選中脫穎而出。
民調顯示，就算主張反菁英的瑪琳．雷朋能在第1輪出線，預期她仍會因溫和的中間選民的排斥，於第2輪敗給主流的候選人。
雖然法國這次大選很長一段時間被視為是瑪琳．雷朋與費雍間的兩人競賽，但在費雍爆出醜聞後，39歲的中間獨立參選人馬克宏（Emmanuel Macron）的勝算已提高。（譯者：中央社陳亦偉）1060205
(中央社)
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