痛哭過後的覺悟 宋妤涵要跟大家一起贏

滬江高中宋妤涵。（葉士弘攝）

本屆HBL女子組各隊實力接近，擁有林蝶、蘇嘉嫻兩名亞青國手的滬江高中，擁有禁區優勢，被視為爭冠熱門，教練吳志偉明白強打內線將是球隊致勝關鍵，但他更期待非高三球員能扮演更重要角色，今8強首戰面對強敵南湖高中，兩名高二球員宋妤涵與許玟瑄適時繳出好表現，是滬江以53比48險勝的關鍵。

「他們兩個都是很好的球員，但個性很難馴服。」吳志偉強調，宋妤涵與許玟瑄聽不進他人建議，常在練球時被罵哭，態度成為他們成長的關鍵，他認為許玟瑄的身體素質極佳，但心態需要改變，而聰明的宋妤涵則是有了不小改變，他說：「她願意聽話了。」

宋妤涵因為爸爸影響，從小就開始打籃球，畢業於名校安坑國小、實踐國中，她能在各階段強權都繳出精彩表現，證明她實力過人，但正因一路順遂，讓她進入滬江高中後，不改過去就愛進攻的觀念，讓吳志偉傷透腦筋，宋妤涵說：「（對進攻）就是執迷不悟吧。」

自信十足的宋妤涵，去年中正盃傷了左腳踝後，徹底改變了她的想法，「教練告訴我，如果維持一樣的打法，腳踝又會再斷掉。」她強調，教練希望她能更多助攻、跟進，讓自己的打法能更多元，她透露改變觀念的關鍵，就是「團隊觀念」，她說：「球場上團隊贏才是贏，而不是個人。」

「我記得是8強開打前1個月，我被教練罵到哭，哭慘了，連媽媽都來了，我喊著要回家。」經過痛哭的領悟，宋妤涵明顯有了改變，她在球場上有了更多工作，此役她5投全中拿11分，是滬江穩住勝局的關鍵，她說：「自己做得好很開心，能跟大家一起贏更開心。」

(中時電子報)