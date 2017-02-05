關渡民宅命案 父手刃3子女後自殺

我要評比

關渡民宅命案公寓外觀。（民眾提供）

台北市警局鑑識中心人員進入關渡命案現場採證。（胡欣男翻攝）

北投中央北路四段巷弄公寓今(5日)下午傳命案，警消獲報抵現場，發現4樓內有2男1女陳屍，均有刀傷，明顯死亡。另有16歲女子頸部刀傷，無法言語，送往榮總急救。

警方懷疑，屋主可能因與妻子有感情問題，狠心手刃3子女後自殺，其中16歲女兒幸運逃過死劫，負傷報案，全案正由北投警分局調查中。

警方初步調查發現，疑似狠心殺害子女再自殺的張姓男子以寫電腦程式為生，與妻育有2女1男，其中2名女兒讀國中、兒子讀國小，一家五口在北投租屋約3年，案發時張男妻子並未在家。

鄰居表示，這一戶人家相處融洽，假日還會一起出遊，看不出異狀。但警方從現場留下疑似遺書發現，男子疑因感情問題才狠心犯案自殺。

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)