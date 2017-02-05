小強闖禁地 印度女子頭痛不已

小強(蟑螂)生存力十足，破壞力也破錶。印度一女子因頭痛不已，到醫院檢查後發現，自己的腦袋中居然有活的蟑螂，真是讓醫生驚呆了。

據《印度快報(Indian Express)》報導，這位名叫金奈的42歲印度女子感覺鼻內有蟲子爬動，隨後她的眼睛中開始感受到蟲爬感，難以忍受的她選擇去醫院查看。

沒想到的是，醫生通過鼻內視鏡檢查發現，她兩眼之間的骨頭上有一隻活蟑螂。

醫生說，他從來沒有看到過類似病例，如果這只蟑螂停留在病人腦袋中，它會在不久死亡，但患者的大腦會受到感染更危險。

(中時電子報)