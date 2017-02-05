暨大櫻花林中「花賞茶事」 賞花品茗聆聽音樂
中部地區最負盛名的賞櫻新秘境─國立暨南國際大學櫻花林，今〈5〉日推出在櫻花樹下品茗、聽音樂的「花賞茶事」活動，雖受暖冬影響，花開不如預期，但校園依然湧進大量人潮，尤其今年暨大港澳僑生推出異國風味的港澳飲品美食，最受青睞，成為校園中一枝獨秀的熱賣焦點攤位。
佔地150公頃的國立暨南國際大學，在管理學院後方栽種廣達20公頃的櫻花林，有700株台灣山櫻花及300株日本八重櫻，是全國大專院中最大的櫻花林，今天特與日管處、大埔里觀光協會合辦「花賞茶事」賞櫻活動，希讓愛花遊客，藉著樹下品茗機會，靜下心來觀賞櫻花綻放、落茵飄落之美。
由於今年首度結合港澳美食，由暨大港澳僑生俞浩賢率校友運用港澳在地食材，製作家鄉風味的「櫻花大牌檔」，今年更是叫座，每個攤位都湧現人潮。
暨大僑生俞浩賢表示，港澳美食不僅為賞櫻活動增添浪漫氣氛與想像，更重要的是傳遞港澳在地文化和食材美味的感動。
暨大的花賞茶事，今年另一特色是，首度試辦夜間賞櫻，配合音樂與燈光秀，讓遊客在千株櫻花樹下賞櫻、品茗、聆聽動人音樂，並享受「浪漫戀戀異國風味櫻花餐」，讓遊客感受櫻花林醉人風光的特別回憶，並體驗另一番夜櫻風情；賞櫻季將持續至本月底，周休假日並有港澳美食，值得遊客前往體驗。
(中時)
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