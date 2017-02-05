阿信東京街頭被捕獲 說到做到請吃豬排飯
樂團五月天3、4日再度在日本武道館開唱，在3日演唱會上，主唱阿信對觀眾說，這幾天在東京看到五月天就請客，沒想到4日就有歌迷捕獲野生阿信，歌迷毫不客氣直接點最貴的餐。
五月天去年以「第一組華人樂團」的身分前進日本搖滾聖殿「東京武道館」舉辦演唱會，相隔一年多，五月天再次以「第一組連續在東京武道館開唱的華人樂團」的身分，3日、4日帶著「Re：DNA～2017復刻版～」演唱會，重返東京武道館開唱。
阿信在3日首場上，對全場萬名觀眾們說，「這幾天在東京看到五月天，就是五月天請客」，更要歌迷們，「來東京不要抓皮卡丘 ，要抓五月天」。
沒想到4日阿信就宣告，「昨天晚上，我被抓到了」，阿信透露是在吃豬排飯時遇到歌迷，說到做到的大方請客，並祝對方新年快樂，但仍忍不住開玩笑說，「對方不但抓到我，還點了最貴的」。1060205
(中央社)
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