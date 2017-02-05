綠委擬改紙鈔國父像 退將：沒有意義

前陸軍副總司令吳斯懷今天針對綠委提案換鈔表示，沒有意義，擔任執政黨的國會議員應有所作為，執政黨應思考如何提高國家整體經濟，把餅做大，而不是去搞意識形態的東西。

民進黨立委高志鵬日前在臉書發文指出，鈔票上還有孫文、蔣介石這些個人崇拜偶像甚至獨裁者，他認為紙鈔設計過程，應經公民參與來凝聚社會共識。將推動修改中央銀行法，設立「國幣（設計）委員會」，納入公民參與機制。

對此，吳斯懷今天出席陸軍官校正43期同學會前受訪表示，這是小鼻子小眼睛的事情，沒有意義，有本事就直接宣布台灣獨立。他說，就算改鈔票，也不可能達成民進黨的政治企圖，搞這些枝微末節的事，對國家一點幫助都沒有。

吳斯懷指出，改鈔票所需經費高達新台幣15億元，現在台灣因一例一休經濟混亂，又無法置身於美中可能的貿易戰之外，執政黨應思考如何提高國家整體經濟，把餅做大，而不是去搞意識形態的東西。

吳斯懷說，有本事就把全台的中華路、中山路、中正路全都改掉。他說，能夠擔任執政黨的國會議員應該有所作為，不要胡搞瞎搞，把一例一休搞好，年金改革弄清楚，讓大家安定，好好發展經濟才對。1060205

(中央社)