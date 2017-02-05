郭山輝：總統盼下半年提兩岸新政策
台企聯榮譽會長郭山輝今天轉述蔡總統表示，希望能突破兩岸困境，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但具體內容總統並未表達。
大陸台商組織「全國台灣同胞企業聯誼會」（台企聯）榮譽會長郭山輝今天出席海峽交流基金會在台北舉辦的「2017大陸台商春節聯誼活動」，並在會後受訪時，作上述表示。
郭山輝說，蔡總統在致詞與餐會席間表達很大的誠意，希望以最大努力推動兩岸關係發展；蔡總統也在餐會席間透露，下半年可能會是提出新政策宣示的較好時機，但具體內容總統並未表達。
但他分析，按照目前兩岸面對「一個中國」、「九二共識」的前提無法進一步突破，政策面恐仍無法突破兩岸障礙，兩岸僵局會繼續持續，未來這一兩年仍有挑戰空間，離兩岸破冰仍有距離。
針對台商這次出席聯誼的狀況，他表示，台商期盼兩岸關係能有所發展，這次回台數量與以往比有所減少，主要原因是大家仍對未來兩岸關係如何推進有疑慮。
但他否認台商參加人數減少是因為政治壓力，「回台過年是一年一度的盛會，台商都很想回來。」1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。