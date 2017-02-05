伍茲生涯受傷史總覽
高球巨星伍茲近年傷勢頻繁，成了重返巔峰最大阻礙，不斷在受傷、復出與爆桿中掙扎，以下將回顧他的生涯受傷史。
2002年12月，接受膝蓋韌帶碎骨清除手術，錯過隔年開季首戰，但手術10周後復出贏得別克邀請賽。
2008年4月，打完美國名人賽後進行左膝關節鏡軟骨修復手術，休養至6月美國公開賽復出，並贏得生涯第14座大賽冠軍。
2008年6月，贏得美國公開賽之後8天，接受左膝前交叉韌帶重建手術，休養8個月，2009月2月世界比洞賽復出。
2010年5月，球員錦標賽最後1輪第7洞宣布退賽，主要擔心椎間突出傷勢加劇，休養3個月後於紀念高球賽復出。
2011年4月，左膝韌帶及左踝骨扭傷。
2012年3月，凱迪拉克錦標賽最後1輪打7洞因左腳踝韌帶受傷退賽，休養2周於阿諾帕瑪邀請賽復出，並奪得冠軍。
2013年6月，左手肘扭傷，宣布退出AT&T全國高球賽，7月英國公開賽復出。
2014年3月，本田菁英賽最後1輪打到第13洞腰部痙攣宣布退賽。
2014年4月，腰部神經壓迫，生涯首度缺席4大賽美國名人賽。
2014年8月，普利斯通邀請賽最後1輪打到第9洞因腰部疼痛退賽。
2015年2月，腰部舊傷農保公開賽首輪只打11洞就黯然離開球場。
2015年9月，2度進行椎間盤切除手術，解決神經壓迫問題，這次手術休養至2016年12月英雄挑戰賽才復出。
2017年2月，歐巡杜哈沙漠菁英賽第2輪出發之前，因不明原因的背部痙攣宣布退賽。
(中時電子報)
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