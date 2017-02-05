老翁酒醉持刀欲刺警 遭警逮捕送辦

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新北市81歲鍾姓老翁昨天（4日）晚間9時許，疑因酒後在捷運新店站鬧事，警方獲報趕至現場時，老翁竟從隨身背包中掏出水果刀刺向員警，員警機警閃開後壓制逮捕老翁，訊後依妨害公務罪移送法辦。

新店警分局碧潭派出所巡佐李逢榮、警員莊承翰與 吳承翰照昨晚接獲勤務中心通報，有男子在捷運新店站叫囂鬧事，趕抵現場發現鍾姓老翁滿臉通紅、全身酒氣，上前盤查時，老翁連話都說不清楚，但突然伸手從包包中掏出1把水果刀，並刺向警員吳承翰。

所幸老翁將手伸進包包取刀時，吳承翰已眼尖發現，立即往一旁閃躲未被刺中，並與同仁合力壓制上銬逮捕老翁，帶回派出所時，老翁仍吵鬧不休，還痛批員警亂抓人，酒醒後表示不知道自己有攻擊員警的行為，警方訊後將他依法送辦。

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(中時)