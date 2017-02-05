科學家研究：火星火山連續噴發20億年

近日有科學家研究發現火星上恐有火山活動的跡象，且已經連續噴發20億年。(擷取自每日郵報)

美國太空總署NASA日前公布最新的火星影像中，疑似拍到湯匙，令人對於火星上是否曾出現生命感到好奇。近日有研究發現火星上有火山活動的跡象，且已經連續噴發20億年。

據每日郵報報導，非洲阿爾及利亞境內在2012年發現一顆隕石，重量約196克，科學家表示「我們從未在地球上見過類似的東西」。這顆隕石被國際科學家小組取為「非洲西北7635」，恐成為火星上有火山活動的關鍵訊息。

科學家發現這顆隕石後便開始進行研究，發現有11種隕石有類似的化學成分和噴射時間，科學家表示「我們發現他們來自一個類似的火山源，考慮到他們的噴射時間，發現它們恐來自火星上的同一位置」。

不過科學家將這11顆隕石經過分離後，發現它們形成時間僅約5億年，這意味著它們形成於5億年前表面冷卻熔岩層。而「非洲西北7635」隕石的歷史可追溯至24億年前，顯示火星表面同一區域存在持續穩定的熔岩流，時間恐達到20億年。

科學家表示，火星存在太陽系最大的超級火山奧林匹克峰，因為火星沒有板塊構造，因此火星上的火山可以生長的非常巨大，也不會改變表面，「『非洲西北7635』這類的隕石才能存留這麼久的時間」。

(中時電子報)