警研發excel超連結套表　辦案省時間

員警吳丞評利用Excel超連結等功能，將辦案所需附件彙整在同一檔案，大幅減少辦案時間。（黎薇攝）

使用Excel超連結等功能，將辦案所需附件彙整在同一檔案，可大幅減少辦案時間。（黎薇攝）

頭份警分局斗坪派出所24歲警員吳丞評擔任警察工作2年多，觀察到平時偵辦毒品案件時需要附10餘個附件，新進同事移送偵查隊時常有缺件情形，他在工作之餘自行摸索，以excel超連結等功能製作套表，只要輸入一次嫌疑人資料，後面表格會跟著變動，以毒品案來說，利用excel套表可省下約一半作業時間，缺件問題也相對減少。

警方移送案件需附上多個附件，以往警方要開word檔逐一key上嫌疑人相關資料，因需要附繁多，移送到偵查隊常缺附件，還要補附件資料。

吳丞評以自身經驗加上觀察勤務需要，去年開始利用深夜執勤空閒，從零開始製作excel表格，一開始格式容易跳掉，經同事一邊使用邊修改，完整版的excel最近開始上線使用。

吳丞評說，像毒品案，依警政署規定需要附刑事陳報單、檢核表、尿異採證同意書等14個附件，excel套表建檔後，新進人員不用花時間找表格，移送時也較不易缺件。

以較繁雜的毒品案件來說，以往用word檔需要花2小時，作業時間冗長且常有缺件問題，使用excel套表後，只要1小時就可獨力完成，縮短將近一半時間。吳丞評已著手將酒駕公共危險、毒品、通緝等案件分別製作制式excel套表。

頭份警分局副分局長陳漢文肯定他外勤勤務吃緊，卻願意利用時間製作工作表格，相當難能可貴。陳漢文說，制式excel套表不僅能縮短辦案時間和公文流程，地檢署要求更新附件也能隨時更新，附件完整不會遺漏，出錯機率很低，多出來的時間能用來為民服務，已在基層廣泛使用。

(中時)