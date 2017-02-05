杜特蒂：終止與菲共和談 準備再打50年

菲律賓共產黨(簡稱:菲共)的黨旗。(圖/資料照片)

菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）在繼對菲律賓共產黨（簡稱菲共）終止停火後，又於昨天(4日)宣布終止和談。他嗆聲，很樂意再陪菲共繼續玩！

綜合外電報導，菲共在日前發表聲明，指由於杜特蒂不願意配合其條件要求，進一步釋放400多名政治犯，因此決定於單方命終止停火。

對此，杜特蒂3日同樣以終止停火回應。他表示：「政治犯是因罪刑而入獄，政府本不應隨便釋放。未來除了不會再進一步退讓，也同時取消先前獲釋的菲共幹部護照。」杜特蒂放話，要這些菲共幹部主動投案，否則將派遣幹員持續追查。

杜特蒂說，自己在與菲共的和平談判上已竭盡全力，但是無法答應更多不合理的要求，現在已命令軍隊作好長期鬥爭準備。他嗆聲：「想再打50年的話，我樂意奉陪！」

菲共成立於1969年，宣稱走毛澤東路線的革命道路，其組建武裝部隊「新人民軍」試圖歸翻政府，暴力活動至今逾50年。杜特蒂在今年上任後，積極與該團體接觸，和談前景曾一度被外界看好。

(中時電子報)