獅族獻愛心 陪幼童共度假期

統一獅球員與「澡到愛童樂會」孩童共度假期。(統一獅球團提供)

2014年11月，創世基金會台南分院植物人阿華(化名)出現球場一圓夢想，王鏡銘到看台上與阿華相見，祝福阿華要勇敢的早日康復活動，也在職棒球星王鏡銘的鼓勵下，不少民眾及企業用行動，為創世基金會募集照護植物人所需『大型蒸痰機』。

近年因政府推行電子發票，創世基金會最主要募集發票來源，嚴重短缺，為了讓更多資源能夠關心照護植物人。今年度統一獅再次與創世基金會合作，統一獅唐肇廷、鄧志偉、Uni Girls也來到「澡到愛童樂會」與參與愛心公益餐會民眾一起童樂。

澡到愛童樂會，由統一獅擔任活動第一階段童樂嘉賓，Uni Gils及萊恩除了帶來一段精彩舞蹈表演外，今日也和民眾一起體驗棒球遊戲，進行九宮格趣味競賽，其中萊恩還客串棒球老師，指導民眾如何精準投球，九宮格競賽孩子們，玩得不亦樂乎，也特別準備簽名球贈送給孩子們。

除了Uni Gils及萊恩互動外，統一獅職棒球星唐肇廷及鄧志偉，特別蒞臨現場擔任神秘嘉賓，現場與民眾一起同樂玩遊戲外，也特別準備親筆簽名版贈送給一起同樂球迷。響應愛心公益活動，球隊也特別準備簽名球棒及大球贈送給創世基金會，提供現場進行義賣活動，義賣所得將全部捐贈創世基金會作為添購到府洗澡服務相關設備。

統一獅唐肇廷很開心自己可以參加這麼有意義公益活動，現場也看到許多家長帶著小朋友一起來參加澡到愛童樂會，能跟許多孩童玩在一起，帶給他們快樂笑容是一件很幸福的事情。而鄧志偉本身曾遭遇聽障困難，對於能夠參與活動，為公益盡份心力。

鄧志偉表示：「過去我曾經接受別人的幫助，現在自己有能力，就多多參與公益活動，希望帶給大家實際幫助，邀請大家一起多多參與公益活動，你們的一小步對於需要幫助的團體，都是很大的力量。」

5日統一獅特別準備球員簽名大球及球棒也在活動結束前，均獲得球迷認購讓創世基金會可以實際受到幫助，創世基金會台南分院院長孫淑媛表示：「這次澡到愛童樂會一開始報名似乎不如預期，但謝謝統一獅球星唐肇廷、鄧志偉、萊恩及Uni Gils挺身而出參與活動，讓今日活動能夠圓滿成功，且現場的互動遊戲和表演，都讓活動帶給孩童許多歡笑，謝謝大家的幫助。」

結束活動後，下週六在台南棒球場進行一年一度統一獅最盛大球迷會，今年推出萊辦桌活動，目前剩下還有將近20個名額，歡迎大家把握機會一起來參加，與統一獅選手一起呷辦桌。報名網址：<http://www.uni-lions.com.tw/product.aspx?pid=1380>

(中時電子報)