憂更多私密對話流出 貝克漢報警求助

貝克漢擔心更多對話流出，已報警求助。(圖／達志影像)

貝克漢近日遭駭客曝光電子郵件內容，多年熱心公益都是為了爵士頭銜，事後他透過發言人表示，郵件內容「有遭到竄改」，現又有最新發展，他已報警求助，因為擔心更多信件內容被流出。

據《太陽報》報導，貝克漢電郵被駭後，他擔心有更多私密內容曝光，已經報警求助，內容涉及貝克漢的私生活及他挖苦嘲諷其他名人的話，警方已對他位於葡萄牙總部的公關公司開始調查。據悉，駭客從2015年起，偷取過去3年、共1800萬份的通訊文件。

不過有網友推特發起「#SirDavidBeckham」標籤，力挺貝克漢，認為他不僅在足球上有貢獻，為慈善更是不遺餘力，曾將一年足球薪酬全數捐出，因此他絕對有資格獲封位爵位。

(中時電子報)