北投中央北路民宅傳命案 3死1傷

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台北市消防局今天下午1時許獲報，北投區中央北路一處民宅發生命案，共有3人死亡，分別是40歲的男子及12歲、13歲少男少女；另有1名20歲女子頸部刀傷，送榮總急救。

消防局下午1時42分獲報，台北市北投區中央北路4段一處民宅傳出命案，警消到場後發現有3人明顯死亡，分別是40歲男子、12歲及13歲少男少女；另有一名20歲女子頸部刀傷、無法言語，所幸清醒緊急送榮民總醫院急救。

目前轄區警方已到場拉起封鎖線，確切肇因仍待進一步釐清。1060205

(中央社)