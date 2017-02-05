北投3死1傷命案 疑父親所為

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我要評比

台北市北投區中央北路今天下午1時許傳出3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑是父親先將3名小孩殺害後，再自殺身亡，確切肇因警方正在釐清，稍晚將對外說明。1060205

(中央社)