陳良基接科技部 藍委：盼成資源整合者

國民黨立委許毓仁今天針對教育部次長陳良基接任科技部長表示，陳良基有優秀的產學合作經驗，是適當人選，期待陳良基是資源整合者，打通科技政策的任督二脈。

內閣改組由陳良基接任科技部長，專長創新創業理念的他，上任後如何建構創新綠能產業，以落實非核家園，及台大郭明良論文案該如何重建學術倫理，都是要面臨的挑戰。

對此，出身創業圈的許毓仁今天在臉書貼文指出，陳良基有優秀的產學合作經驗，是科技部長的適當人選。期待陳良基是資源整合者，打通科技政策的任督二脈。他關心陳良基能否解決產、官、學整合還有長久以來法人體系把持科技資源的問題。

對於陳良基的期許，許毓仁表示，科技預算運用應該更透明化，過去預算都是下給政府法人單位再轉包給外界，龐大的法人單位變成政府御用執行單位，拿到的預算還要支付法人行政費，長久以來科技預算運用不透明。

許毓仁指出，還要整合國家科技戰略。他說，台灣目前除了科技部長，還有科技政委，行政院還有科技會報，一個計畫重複好幾個單位再規劃執行，沒有整合的溝通和一致執行力，各部會互相爭奪資源，整體國家的科技戰略像是多頭馬車。

許毓仁建議，應參考以色列設立首席科學家辦公室(office of chief scientist) ，跨部門推動科技投資新創，在今日科技新創時代，農業、教育、交通、衛環、國防、醫療等，都要科技整合。

另外，許毓仁指出，科技研究成果應要使其商業運轉，教授或研究員參與創業、擁有技術股份等，應該明確規範，符合學術道德和商業規範。科研成果應該能國際商業授權，並且全民共享。1060205

(中央社)