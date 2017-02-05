提案准月加班百小時？ 日勞團批政府太超過

由日本政府招集、聯合勞資雙方代表於首相官邸進行每年加班時數修訂的協商。（圖/Japanese trade union confederation臉書專頁）

有鑑於先前日本電通（Dentsu Inc.）發生年輕員工因不堪長期超時工作而自殺，日本政府與勞資雙方代表，進行新版本的工作法規協商。但安倍政府擬在下週於國會提案的修正計畫，內容卻遭到強力砲轟，政府擬讓加班時數明確入法，限定每年最高720小時的加班時數，月均量為60小時，但每年有1個月可因「業務繁忙」放寬至100小時，讓日本勞團痛批政府太超過。

據日本時報（Japan Times）報導，日本「超時工作」惡名是眾所皆知的，安倍政府為解決這個問題，聯手勞資雙方代表進行協商，試圖修正並對加班時數進行限制。日本勞動組合總會（Japanese Trade Union Confederation）由神津 里季生會長代表，在首相官邸提出全年360小時、每月至多45小時的加班時數方案，但安倍晉三（Shinzo Abe）首相與資方代表日本商工會議所與日本經濟團體聯合會提出新的計畫，將限定勞工每年加班時數為720小時、平均每月為60小時，但各企業每年有1個月的時間，可以「業務繁忙」為由，放寬限制至100小時，此方案與勞方所請天差地遠，引發勞團痛批政府此舉太超過。

日本勞動組合總會神津里季生會長。（圖/Japanese trade union confederation臉書專頁）

去年日本電通一名年輕的女性員工，因受不了長時間超時工作而自殺，引發日本與國際社會嘩然。（圖/美聯社）

去年震驚日本和國際的年輕職員自殺案，讓外界真正注意到，日本企業過度「超時工作」的現象，也迫使安倍政府開始研擬修改現行的勞動法規。日本許多大企業也同時進行調整，給予員工更彈性、更寬闊的工作條件，但多半仍集中於跨國型企業。安倍政府上台後，不斷透過日幣貶值、促進出口等政策來刺激經濟發展，但反而讓日本當地上班族壓力愈來愈大，社會問題也不斷增加，如今工時議題再起，恐怕讓安倍政府面臨蠟燭多頭燒的困境。

勞團代表、日本勞動組合總會長神津里季生呼籲政府，應重視並遵守先前勞資雙方的協議，別讓勞工陷於超時工作與過勞死的困境當中。但資方代表堅持，給予企業1個月的彈性增加時數，能讓企業在業務繁忙時可以有更充裕的空間進行調整與調派人力，日本3大經濟團體的日本商工會議所也支持這項法案，但希望政府能再協調並給勞資雙方更彈性的制度。

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(中時電子報)