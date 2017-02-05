抗北韓威脅 美日研發新防空飛彈試射成功

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美、日本共同研發的新型海上防空飛彈「SM-3 Block 2A」，4日在夏威夷外海試射成功。(圖/Raytheon)

為抵抗來自北韓、中國的彈道飛彈威脅，美、日本共同研發的新型海上防空飛彈「SM-3 Block 2A」，4日在夏威夷外海試射成功。兩國今後將持續攔截試驗，計畫2017年內完成研發，2021年部署。

日本防衛裝備廳指出，「SM-3 Block 2A」從美軍神盾驅逐艦發射後，首度成功攔截空中模擬彈道導彈標的。「SM-3 Block 2A」飛彈的攔截高度比現行型號更高，且能同時應對多個目標，

美國導彈防禦局主任敍林（Jim Syring）表示，這次試射成功是「SM-3 Block 2A」開發的一個重要里程碑，將提高美、日兩國抵禦世界各地越來越多的彈道導彈威脅的能力。

(中時電子報)