想變強就得練壯？鈴木一朗：絕對不行
近期球評遠藤一彥評論松坂大輔變瘦，認為他是上半身太壯，導致球威消失，然而如達比修有到現在的大谷翔平，不少選手為增強表現，選擇進行徹底的「肉體改造」，讓體型變得更壯，這是否代表老觀念式微，新觀念才正確？身為大前輩的鈴木一朗，給出否定的答案。
「絕對不行！」一朗與稻葉篤紀談到把肌肉練壯的風氣時，他隨即給出這個答案，「這會破壞身體原本的平衡，」他認為肌肉雖然強化，然而支撐它的關節跟肌腱，卻無法隨之變強壯；如此一來，肌肉反而造成身體的負擔，更容易導致受傷，他透露初入職棒時，就曾走過一樣的路。
一朗表示，剛進職棒的6、7年間，他也試著增加肌肉量，但開季成績總不理想，而給人慢熱的印象，「雖然我感覺增加肌肉比較好，但這顯然構成了障礙，」因此他在球季過程中，漸漸減少肌肉量，找回原有的身體平衡後，才恢復原有的揮棒速度，使得成績扶搖直上。
透過自己的經驗，一朗坦言，「那段時間的努力，最後都是白費工夫，」儘管這樣的訓練方式，並非不適用於每個人，不過單看大谷翔平，今年身體改造後缺陣次數增加，一朗的說法似乎有跡可循。除不能過量、超出身體承受的極限，還得找到適合自己的體態，努力維持住，否則會造成反效果。
(中時電子報)
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