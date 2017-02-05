世界最長距離航班 挑戰你的久坐力

卡達航空班機。(美聯社)

卡達航空近日啟航世界距離最遠的正式航線，將從卡達首都杜哈直飛美國奧克蘭，杜哈與奧克蘭兩點直線距離為9032英里（約14500公里），全程飛行時間將超過16小時，跨越10時區。受惠於近年來國際油價偏低，類似超遠距離的航班可能越開越多。

長程直飛航班可讓乘客免於中途轉機之苦，不過長程航班能否獲利將視當時油價而定，例如新加坡航班曾在2004年啟航當時世界最長的新加坡-紐約航班，但是隨後數年的高油價讓這條航班無利可圖，只有黯然停航，長程航班的成本除了受制於油價外，它也需要更多機組人員輪班，例如飛行員總共就需要4位。

受惠於近年來國際油價處於低檔，這種超長距離的航班又開始有復甦跡象，目前杜哈與奧克蘭航班世界第一長距離的地位可能在明年就受到挑戰，新加坡航空已購入多台燃油性能更佳的A350客機，準備復航新加坡-紐約航班。這些虧畫中的超遠程航班多數以美國作為始發或目的地。

但是不管航空公司超遠程航班的算盤打的如何響，動輒10餘小時的飛行時間對乘客其實是一大挑戰，而這些超遠程航班班機座位顯然並沒有放大的打算。乘客久坐力的修煉還要更上層樓了。

(中時電子報)