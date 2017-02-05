曾和趙薇烏龍傳緋聞 「他」現擁46億身價

趙薇近年演而優則導，還投資多項副業有成。（圖／中時資料照）

趙薇和哥哥趙健感情好，還曾被烏龍傳出緋聞過。（圖／翻攝自微博）

女星趙薇2008年嫁給香港地產富商黃有龍，育有一女「小四月」，一家三口生活幸福美滿，而在兩人尚未結婚時，趙薇曾被爆料背著男友和其他男人幽會的會面，但後來被證實是烏龍一場，對方的身份其實是趙薇的親哥哥，而他現在的身價已高達46億。

據陸媒報導，趙薇過去還沒和黃有龍結婚時，曾被傳有次一名中年男子的陪伴下，一起搭高級車進入豪宅「幽會」，不過，此說法立即被否認，原來該名男子是趙薇的親哥哥趙健，烏龍緋聞一出，趙薇的經紀人兼嫂子陳蓉即以短訊回應：「連哥哥都能報導成男友，真是服了媒體了」，字句之間盡是無奈。

據悉，趙健從小品學兼優，和妹妹趙薇感情相當好，在趙薇成名後，不只為她打理一間文具公司，還讓原本從事貿易工作的老婆辭職，讓妻子幫忙妹妹事業瑣事，擔任其經紀人。而趙薇多年前因穿「太陽旗服裝」在紐約拍攝時裝照，被陸網友罵賣國賊時，趙健也曾出面保護她，可見其深厚的兄妹情。

而趙薇擁有精準的投資眼光，甚至還得到了「陸版巴菲特」稱號，她的許多事業也讓哥哥參股，2015年她成為「唐德影視」股東之一時，在當時的股東名單上，其實也有趙健的名字，還是持股10.67高比例的「董事」地位，而據紀錄看來，趙健的持股比例目前還在增加中，預估身價在10億人民幣（約46億元台幣）左右。

(中時電子報)