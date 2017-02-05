告誡鄧家基要落實防災 許淑華：否則下任市長會危險喔
明天是台南大地震一周年，台北市議員阮昭雄今出版新書《台灣的防災戰略》，邀集台北市副市長鄧家基、綠委姚文智及趙天麟、北市議員許淑華等。許在致詞時說，鄧家基副市長說要回去拜讀防災政策，但如果沒有落實的話，「下任市長（柯文哲連任）可能會很危險喔」。
許淑華致詞時，直言姚文智、趙天麟是未來的兩位市長，她也笑說，台北市議會26位綠營議員接下來要支持誰，就要看防災政策有無落實，「市長若能落實這個議題，我們相對就會全力支持他」。
不過許話鋒一轉，表示「白色力量有白色力量的影響力，但民進黨還是有民進黨的影響力」，沒有正面表態是否繼續挺柯文哲連任台北市長。
(中時)
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