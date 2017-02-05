我是妳的眼 法童星靠爸把妹

法式喜劇新片「我是妳的眼」改編自法國暢銷小說，描述少男少女純純的愛情故事，卻有不少法式愛情金句穿梭其中。片中小男孩的爸爸還教13歲兒，怎麼從眼神看出一個女人戀愛。

「我是妳的眼」以人小鬼大的愛情故事，妙喻為成人世界的愛情縮影。童星尚史丹杜巴克（Jean-Stan DuPac）在片中飾演夢想成為電音DJ的小男孩維多，並偷偷暗戀同班的大提琴女孩瑪莉。

雖然情聖老爸給了不少建議，但維多仍頻頻為情所困，原來是因為他功課超爛，瑪莉卻品學兼優，讓他超沒自信，好友阿依桑從旁觀察認為維多只要努力就能追到瑪莉，並勉勵他，「從井底才能看到最美的光線」。

維多覺得好友只是打打嘴砲，沒想到貌不驚人的阿依桑竟私藏一個小正妹女友，讓維多嚇得合不攏嘴，原來最懂女人的阿依桑才是愛情勝利組。

尚史丹杜巴克也求助連修車都能跟正妹客人調情的情聖帥爸，有趣的是，雖然兒子才13歲，但凱薩獎男星帕斯卡艾勒柏（Pascal Elbe）飾演的父親，仍然傾囊相授戀愛秘訣，先教兒子觀察女孩的眼神，「從眼神可以看出一個女人戀愛了」，以及「沒有謊言的愛情，不是真的愛情。」等浪漫與現實兼具的愛情金句，耐人尋味。

「我是妳的眼」2月17日在台上映。1060205

(中央社)