北投狠父砍殺3子女後自刎 3死1傷

台北市北投區中央北路今天下午1時許傳3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑似父親先將3名小孩殺害後，再自殺身亡，確切肇因警方正在釐清，稍晚將對外說明。

北投區中央北路4段一處民宅今天下午1時許發生一起3死1傷命案。警消獲報趕赴現場後，發現有3人明顯死亡，分別是40歲的男子、12歲及13歲少男少女；另有1名20歲男子頸部刀傷嚴重、無法言語，緊急送榮總急救。

北投分局關渡派出所指出，初步了解，現場疑似是40歲的父親持刀先將3名子女殺害後再自殺身亡，目前已拉起封鎖線，並聯絡母親當中，但確切案發原因仍待釐清，稍晚將對外說明。

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(中央社)