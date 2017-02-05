彰化大村表揚優秀農民 分享成功經驗
彰化縣大村鄉農會今天舉辦「慶祝農民節表彰大會」，得獎者可說是農民楷模，盼分享成功經驗給更多農民，讓農業永續發展。
大村鄉農會在大村國小舉辦農民節慶祝及表揚大會，彰化縣長魏明谷出席祝賀，並頒獎給4名「優秀農事小組長」、16名「示範農家」，會中也表揚優秀農民共74人，勉勵農民繼續為農業打拚，為農業創新與發展再創佳績。
魏明谷說，大村葡萄最有名，葡萄是收入較高的農產品，農民使用網路、宅配將所生產的葡萄，直接送到消費者家中，這是農產品行銷新模式，感謝各級農會、農業委員會台中區農業改良場等農政單位用心輔導。
大村鄉農會總幹事廖瑞樺說，大村鄉因地理環境優良，所以種出良好農產品，加上農業改良場就位於大村鄉，有助提升農民栽培技術，感謝技術人員及農民的付出與協助，讓大村鄉種出優良的農產品讓民眾品嚐。
縣府農業處表示，大村鄉主要經濟作物為巨峰葡萄，面積約500公頃，還有水稻1000多公頃、石榴、菇類、花卉各約20公頃。葡萄產業民國53年起蓬勃發展，著重安全、衛生、新鮮，除夏季盛產，冬季也有溫室葡萄，近年由鄉公所及鄉農會輔導，將葡萄宅配送到府，且品牌「大峰葡萄」更名列全國百大精品。1060205
(中央社)
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