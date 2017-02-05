松柏漁港溫寮漁港 發現死亡鯨豚

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海巡署第三海岸巡防總隊4日分別在松柏漁港南堤南邊約500公尺灘岸及溫寮漁港安檢所港區連續發現死亡鯨豚，中華鯨豚協會將派員前往了解鯨豚死因、後續處理相關事宜。

海巡署第三海岸巡防總隊表示，4日下午1時58分，松柏漁港安檢所接獲民眾報案，在松柏漁港南堤南邊約500公尺處灘岸發現鯨豚屍體，經松柏漁港安檢所副所長吳崧瑋到場發現，鯨豚屍體體長約160公分，部份外皮已脫離，明顯已死亡多時。

海巡署第三海岸巡防總隊指出，4日下午3時25分，距松柏漁港約7公里的南邊，溫寮漁港安檢所也在港區巡邏時，發現1隻死亡鯨豚，外觀無明顯外傷，體長約80公分。

海巡署第三海岸巡防總隊立刻與中華鯨豚協會聯繫，中華鯨豚協會將派員至松柏漁港瞭解鯨豚死因及後續處理相關事宜。

海巡署呼籲，保護保育類動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為給予後代子孫更豐富的自然資源，除不應濫補濫殺保育類動物外，更應積極地愛護生存的環境。1060205

(中央社)