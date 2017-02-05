初九拜天公 彰化市元清觀萬頭攢動
彰化市元清觀，自4日深夜11點子時起就湧入上萬人潮，祈求天公庇祐新的一年家運亨通，廟方準備6000顆壽桃，還有上千斤壽麵、平安圓迅速被搶光光，廟前廣場萬頭攢動，場面驚人又壯觀。
元清觀是全台唯一以觀為名、並供奉玉皇大帝的寺廟，建廟已有逾250年歷史，適逢正月初九天公生，前來「天公壇」的信眾從昨晚起就絡繹不絕，廟前廣場幾乎被擠爆，寸步難行，不僅祭祀供品放不下，一層層往桌上堆疊，金紙更是在金爐旁堆成一座座小山。
昨晚由縣長魏明谷、市長邱建富、副議長許原龍等人擔任主祭，依循古禮隆重完成祭拜儀式，為玉皇大帝祝壽；今天上午公所還準備500顆彩色花椰菜和冬季盛產蔬菜免費分送，包含紫、金色，及佛塔形花椰菜，還有如芥蘭菜、茴香等，通過吉園圃認證的特色冬季蔬菜，祝福信眾「紫氣東來，金雞鳴瑞」。
邱建富表示，帶頭落實環保，公所管理的廟宇近年推行「以糧代金」，以平安米代替燃燒金紙祭拜，民眾拜完可以帶回家煮食，也可放入大紅塑膠桶當成物資捐贈弱勢，積善做公益。
彰化市寺廟室主任林大猷說，公所每年都會採購湯圓和麵線，加上善信所熱心捐獻，數量破千斤，前晚7點起開始烹煮供信眾取用，廚師忙碌的手沒停過，但幾大桶的湯圓和幾大盆，志工一扛出來就迅速秒殺見底，今年參拜人潮是近年之最，估計自前晚起至昨天，參拜人潮破三萬人次。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。