初九拜天公 彰化市元清觀萬頭攢動

初九天公生，俗稱「天公壇」的彰化市元清觀，昨晚就湧入大批參拜信眾。(謝瓊雲攝)

參拜信眾人數太多，廟方免費供應的平安圓迅速被搶光光。(謝瓊雲攝)

逾千斤的麵線也是迅速被排隊吃平安的信眾秒殺。(謝瓊雲攝)

公所昨晚七點起就開始烹煮平安圓和壽麵。(謝瓊雲攝)

市公所上午封街限量贈送彩色花椰菜和冬季特色蔬菜，祝福大家「紫氣東來，金雞鳴瑞」。(謝瓊雲攝)

市公所上午封街限量贈送彩色花椰菜和冬季特色蔬菜，祝福大家「紫氣東來，金雞鳴瑞」。(謝瓊雲攝)

彰化市元清觀，自4日深夜11點子時起就湧入上萬人潮，祈求天公庇祐新的一年家運亨通，廟方準備6000顆壽桃，還有上千斤壽麵、平安圓迅速被搶光光，廟前廣場萬頭攢動，場面驚人又壯觀。

元清觀是全台唯一以觀為名、並供奉玉皇大帝的寺廟，建廟已有逾250年歷史，適逢正月初九天公生，前來「天公壇」的信眾從昨晚起就絡繹不絕，廟前廣場幾乎被擠爆，寸步難行，不僅祭祀供品放不下，一層層往桌上堆疊，金紙更是在金爐旁堆成一座座小山。

昨晚由縣長魏明谷、市長邱建富、副議長許原龍等人擔任主祭，依循古禮隆重完成祭拜儀式，為玉皇大帝祝壽；今天上午公所還準備500顆彩色花椰菜和冬季盛產蔬菜免費分送，包含紫、金色，及佛塔形花椰菜，還有如芥蘭菜、茴香等，通過吉園圃認證的特色冬季蔬菜，祝福信眾「紫氣東來，金雞鳴瑞」。

邱建富表示，帶頭落實環保，公所管理的廟宇近年推行「以糧代金」，以平安米代替燃燒金紙祭拜，民眾拜完可以帶回家煮食，也可放入大紅塑膠桶當成物資捐贈弱勢，積善做公益。

彰化市寺廟室主任林大猷說，公所每年都會採購湯圓和麵線，加上善信所熱心捐獻，數量破千斤，前晚7點起開始烹煮供信眾取用，廚師忙碌的手沒停過，但幾大桶的湯圓和幾大盆，志工一扛出來就迅速秒殺見底，今年參拜人潮是近年之最，估計自前晚起至昨天，參拜人潮破三萬人次。

(中時)