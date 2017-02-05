原諒林丹出軌辣模 謝杏芳發文疑洩夫妻狀況

謝杏芳選擇原諒偷吃尪，夫妻倆一舉一動備受矚目。（圖／取材自林丹、謝杏芳微博）

大陸羽球好手林丹去年11月被拍到熱吻摸臀選美冠軍趙雅淇，兩人舉止親密，當時林丹與同為羽球好手的謝杏芳才剛產下兒子，林丹爆偷吃風波，引起一片譁然，不過謝杏芳選擇原諒丈夫，而她相隔2個多月後，近日終於在微博發文，字裡行間也疑似透露與林丹的夫妻狀況。

林丹爆偷吃辣模趙雅淇，隨後他在微博坦承出軌並道歉，妻子謝杏芳則曬出一家三口牽手照，選擇原諒丈夫，這對體壇「神鵰俠侶」經歷偷吃風波，上月由桌球好手張繼科曬出與夫妻合照，謝杏芳甜靠在林丹身旁，兩人都露出微笑，看來已熬過婚姻危機。

謝杏芳自從去年11月中旬在微博發文原諒林丹後，就再也沒有更新，而相隔2個多月後，謝杏芳3日終再發文：「冬天已過，一年之計在於春，鳥語花香，耕耘播種。」發文充滿正能量，其中「冬天已過」疑暗示她與林丹的婚姻危機已解除，謝杏芳難得更新微博引發熱議。

(中時電子報)