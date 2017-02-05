育幼院新春團拜，青工元宵燈籠教學。（吳江泉翻攝）

國民黨高雄市黨部、高雄市林園區及楠梓區青年工作委員會、台南市永康區青工會、高苑科技大學國際菁英達人社與磨研所等單位一同前往屏東縣高樹鄉慈幼之家進行一系列的元宵節活動。

活動開始前由林園區青工會與國民黨高雄市黨部共同捐贈一批民生物資給育幼院孩童。慈幼之家林士勛董事長說，目前物價高漲情況下，很高興青工會與市黨部捐贈民生必需品，十分感恩。國民黨高雄市黨部黃柏霖主委表示，關心孩童是大家的責任，有錢出錢，有力出力，一起同心協力去付出、去關懷這些族群。

緊接著由楠梓青工會魏季宏會長教導孩童元宵環保燈籠創意製做活動，利用厚紙板與竹筷子，按部就班指導每位孩童做簡易型的燈籠，每位孩童都絞盡腦汁該如何做成自己心目中最理想的燈籠，借此創作激發他們的創意無限發揮，做出一個個美麗的燈籠。另外磨研所負責人黃世文捐助給學童文具同時也教院方孩童用技巧如何快速記憶方式融會貫通。有孩童表示，這種方法記憶很實用，也許能用在課業上。

永康青工會總幹事王明意說，很榮幸能跟大家參與育幼院活動，希望這裡的孩童受益良多，未來會與台南市口才協會的老師再度造訪這裡指導孩童口語表達技巧。高苑科大國際菁英達人社團指導老師許世勳說，未來社團會與多方面的專業人才合作，讓院方孩童有多元學習機會。

慈幼之家黃麗美院長表示，很高興這群年輕人來到本中心帶活動做勞作，希望能透過活動能讓孩童找到自己的興趣，也讓在中心長大的孩子都能夠樂觀開朗，積極向上，努力邁向自己未來的人生目標。

(中時)