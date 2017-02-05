兇殺案受傷少女無生命危險 心理受創
台北市北投疑似發生父親殺害小孩慘案，其中一名16歲少女頸部受傷，送往北榮搶救。北榮表示，這名女性目前沒有生命危險，但目睹家暴過程，心理受創甚深。
台北市北投區中央北路今天下午1時許傳出3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑似是父親先將3名小孩殺害後，再自殺身亡，確切肇因警方正在釐清。
台北榮民總醫院急診部主任顏鴻章下午受訪時表示，初步了解這名送來北榮急救的是16歲女性，頸部有外傷，但幸好沒傷到頸動脈，氣管也沒有嚴重受傷，目前沒有生命危險。
顏鴻章說，如果僅外傷，一般休息幾日就可以出院，但因這名孩子目睹家暴過程，「嚇到了」，目前情緒不穩定，病情後續還需觀察，且也會會診精神科、社工來協助。
顏鴻章說，無法對案情發表任何意見，檢調會介入調查，目前孩子的監護人僅剩母親，但母親目前沒有陪在一旁。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060205
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。