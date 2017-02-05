兇殺案受傷少女無生命危險 心理受創

我要評比

台北市北投疑似發生父親殺害小孩慘案，其中一名16歲少女頸部受傷，送往北榮搶救。北榮表示，這名女性目前沒有生命危險，但目睹家暴過程，心理受創甚深。

台北市北投區中央北路今天下午1時許傳出3死1傷命案，北投分局關渡派出所表示，初步了解，疑似是父親先將3名小孩殺害後，再自殺身亡，確切肇因警方正在釐清。

台北榮民總醫院急診部主任顏鴻章下午受訪時表示，初步了解這名送來北榮急救的是16歲女性，頸部有外傷，但幸好沒傷到頸動脈，氣管也沒有嚴重受傷，目前沒有生命危險。

顏鴻章說，如果僅外傷，一般休息幾日就可以出院，但因這名孩子目睹家暴過程，「嚇到了」，目前情緒不穩定，病情後續還需觀察，且也會會診精神科、社工來協助。

顏鴻章說，無法對案情發表任何意見，檢調會介入調查，目前孩子的監護人僅剩母親，但母親目前沒有陪在一旁。

請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060205

(中央社)