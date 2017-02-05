最正星二代認證 邱淑貞15歲愛女顏值快超越媽

邱淑貞的大女兒沈月，眉眼都有媽媽少女時期的影子，加上好氣質，簡直「微微一笑很傾城」。(取材自沈月IG)

女星邱淑貞兼具可愛與性感，是90年代性感女神代表。(中時資料照片)

以性感兼具可愛的形象走紅於90年代、成為「擋泥板女神」傳奇之一的女星邱淑貞，1999年嫁給I.T.品牌老闆沈嘉偉後，給老公添了三個千金，相當幸運地，女兒們承襲了邱淑貞的女神基因，尤其大女兒沈月，神貌簡直復刻母親，今年15歲的她，甚至有越長大越勝母親之勢，顏值神高，被封為「最正星二代」。

女神基因名不虛傳！邱淑貞婚後息影，專心照顧老公跟三個女兒，時間過得很快，排行老大的女兒如今已是亭亭玉立的15歲年紀，就讀於國際學校的沈月，繼曬出逆天長腿跟大家拜年後，日前又在IG貼出海島度假照，穿上白底藍刺繡民俗風洋裝，再度露出「絕對領域」，配上白皙膚色與飄飄長髮，真是「微微一笑很傾城」，眉眼都有媽媽年輕時的影子，難怪跟邱淑貞一同外出時，會被稱為「最美母女」。

(中時電子報)