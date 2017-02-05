睽違70年 西螺埔心居民持手工火把繞村但不互嗆

蕭凱升（右）等青年村民重新發起元宵提火把運動，村民加把勁製作手工火把中。（周麗蘭攝）

西螺鎮埔心部落今年首度恢復70年前元宵節持火把傳統，日前在西螺大橋試點，景象非常熱鬧壯觀。（周麗蘭攝）

埔心部落自製的雞燈籠（周麗蘭攝）

西螺鎮詔安里、河南里、安定里七十年前有元宵提火把「尬場」的傳統，經常擦槍走火變成互嗆，後來巡佐出面制止勸和，但傳統也消失。五年級末段班的蕭凱升等人，不願村內傳統文化消失在這一代，重新發起元宵提火把運動，但熱鬧就好，不較勁了。

西螺鎮與二崙鄉交界的埔心部落，七十年有前庄、後庄之分，前庄是現今的詔安里、河南里，後庄是安定里。早期農業時代，前、後庄民眾會在元宵節拿火把衝進對方村庄較勁，接連好幾天。

80歲的前縣議員李日貴回憶，早年沒有甚麼娛樂，村民發揮創意在元宵節獻寶，前後庄村民會有一方起頭，兩三人持火把越過邊界呼一聲「示威」，隔日另方就會十人持兩支火把「回敬」。

縣議員李明哲表示，聽老一輩說當年家家戶戶出一名大人或小孩，絞盡腦汁打扮漂亮，坐在藝閣上凸顯各自威風。

耆老表示，當年大家就地取材拚創意，演變到最後曾有一方以火龍、藝閣展示財力，另一方就故意扮演魏徵斬龍頭，回想起來仍覺好笑，互嗆也有順口溜諸如「前庄一支尿勺卡贏後庄的油車」，故意挑釁。

由於需要大量火把，當年種竹的人家每逢元宵節就會被砍竹，氣得牙癢癢也無可奈何，最後一名張姓巡佐眼見越演越烈恐傷和氣，於是出面協調，要求雙方克制，一戶都只派一人持火把繞村，不過傳統也就此式微。

五年級末段班的蕭凱升等人，不願村內傳統文化消失，重新發起元宵提火把運動，重新以竹管自製火把，從村內的福心宮集合出發，持火把或燈籠徒步繞村慶元宵，緬懷先人文化。

李明哲表示，村內柬埔寨新移民婦女不少，當天也會表演傳統舞蹈，融入台灣民俗；為準備火把、燈籠數量，歡迎村內與外地民眾提早報名（電話5867100），元宵節晚上六點半來埔心呼應在雲林舉辦的台灣燈會。

(中時)