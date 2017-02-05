睽違70年 西螺埔心居民持手工火把繞村但不互嗆
西螺鎮詔安里、河南里、安定里七十年前有元宵提火把「尬場」的傳統，經常擦槍走火變成互嗆，後來巡佐出面制止勸和，但傳統也消失。五年級末段班的蕭凱升等人，不願村內傳統文化消失在這一代，重新發起元宵提火把運動，但熱鬧就好，不較勁了。
西螺鎮與二崙鄉交界的埔心部落，七十年有前庄、後庄之分，前庄是現今的詔安里、河南里，後庄是安定里。早期農業時代，前、後庄民眾會在元宵節拿火把衝進對方村庄較勁，接連好幾天。
80歲的前縣議員李日貴回憶，早年沒有甚麼娛樂，村民發揮創意在元宵節獻寶，前後庄村民會有一方起頭，兩三人持火把越過邊界呼一聲「示威」，隔日另方就會十人持兩支火把「回敬」。
縣議員李明哲表示，聽老一輩說當年家家戶戶出一名大人或小孩，絞盡腦汁打扮漂亮，坐在藝閣上凸顯各自威風。
耆老表示，當年大家就地取材拚創意，演變到最後曾有一方以火龍、藝閣展示財力，另一方就故意扮演魏徵斬龍頭，回想起來仍覺好笑，互嗆也有順口溜諸如「前庄一支尿勺卡贏後庄的油車」，故意挑釁。
由於需要大量火把，當年種竹的人家每逢元宵節就會被砍竹，氣得牙癢癢也無可奈何，最後一名張姓巡佐眼見越演越烈恐傷和氣，於是出面協調，要求雙方克制，一戶都只派一人持火把繞村，不過傳統也就此式微。
五年級末段班的蕭凱升等人，不願村內傳統文化消失，重新發起元宵提火把運動，重新以竹管自製火把，從村內的福心宮集合出發，持火把或燈籠徒步繞村慶元宵，緬懷先人文化。
李明哲表示，村內柬埔寨新移民婦女不少，當天也會表演傳統舞蹈，融入台灣民俗；為準備火把、燈籠數量，歡迎村內與外地民眾提早報名（電話5867100），元宵節晚上六點半來埔心呼應在雲林舉辦的台灣燈會。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。